В Донецкой области разоблачили российского "крота" на одной из ремонтных баз ВСУ
Контрразведка СБУ в Донецкой области задержала очередного агента РФ, корректировавшего удары по позициям Сил обороны на Краматорском направлении. Его главной задачей было выявлять и передавать координаты ремонтных баз, где восстанавливали поврежденную украинскую технику после боев
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, задачу ФСБ выполнял 37-летний работник местного завода. В поле зрения спецслужбы он попал через своего брата, проживающего в РФ и сотрудничающего с оккупантами.
После вербовки мужчина начал фотографировать цеха предприятия, где ремонтировали тяжелую бронетехнику ВСУ. Снимки он делал во время рабочих смен, когда выполнял оборонительные заказы.
Фотографии с геолокациями агент должен был передать куратору через анонимный чат в мессенджере. Получившуюся информацию россияне планировали использовать для подготовки новых ударов.
Однако контрразведка СБУ вовремя предотвратила передачу данных об оборонно-промышленных объектах региона. У задержанного изъяли смартфон, которым он фотографировал цеха завода и поддерживал связь с куратором ФСБ.
Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее СБУ сообщила о задержании еще двух агентов российской военной разведки, работавших над корректировкой воздушных ударов по Украине. Их основной задачей было выявление объектов сил обороны и передача координат оккупантам для планирования новых атак.