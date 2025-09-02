09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 10:29

В Донецкой области разоблачили российского "крота" на одной из ремонтных баз ВСУ

02 сентября 2025, 10:29
Фото: СБУ
Контрразведка СБУ в Донецкой области задержала очередного агента РФ, корректировавшего удары по позициям Сил обороны на Краматорском направлении. Его главной задачей было выявлять и передавать координаты ремонтных баз, где восстанавливали поврежденную украинскую технику после боев

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, задачу ФСБ выполнял 37-летний работник местного завода. В поле зрения спецслужбы он попал через своего брата, проживающего в РФ и сотрудничающего с оккупантами.

После вербовки мужчина начал фотографировать цеха предприятия, где ремонтировали тяжелую бронетехнику ВСУ. Снимки он делал во время рабочих смен, когда выполнял оборонительные заказы.

Фотографии с геолокациями агент должен был передать куратору через анонимный чат в мессенджере. Получившуюся информацию россияне планировали использовать для подготовки новых ударов.

Однако контрразведка СБУ вовремя предотвратила передачу данных об оборонно-промышленных объектах региона. У задержанного изъяли смартфон, которым он фотографировал цеха завода и поддерживал связь с куратором ФСБ.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ сообщила о задержании еще двух агентов российской военной разведки, работавших над корректировкой воздушных ударов по Украине. Их основной задачей было выявление объектов сил обороны и передача координат оккупантам для планирования новых атак.

