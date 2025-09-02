10:06  02 вересня
02 вересня 2025, 11:49

Вибух у поліції на Одещині: завербований агент РФ постане перед судом

02 вересня 2025, 11:49
Фото: Прокуратура України
Прокурори Одеської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, який організував вибух у приміщенні поліції в Біляївці

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Під час слідства встановлено, що чоловік був завербований розвідувальним органом країни-агресора. За завданням куратора він виготовляв саморобні вибухові пристрої та передавав їх для здійснення терактів у регіоні.

Для цього він придбав хімічні реагенти, електронні компоненти та інші складові, а в своїй квартирі зібрав вибухівку та підготував її до використання.

Зловмисник замаскував вибуховий пристрій під звичайний подарунок і відправив його на таксі до Біляївки. "Подарунок" передали жінці, яка не підозрювала про небезпеку і занесла його у приміщення районного управління поліції.

Пристрій дистанційно активували телефонним дзвінком із території РФ.

Обвинуваченому інкримінують терористичний акт із смертельними наслідками, незаконне виготовлення вибухових пристроїв, зберігання зброї та співпрацю зі спецслужбами держави-агресора.

Наразі чоловік перебуває під вартою за клопотанням прокуратури.

Нагадаємо, у березні 2025 року в місті Біляївка стався вибух у будівлі поліції. На місці загинула жінка, а також постраждали троє поліцейських. Адміністративна будівля поліції зазнала часткових руйнувань, державі завдано збитків на понад 220 тис. грн.

