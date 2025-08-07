В Одесской области простились с полицейским, которого застрелили 5 августа

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Похоронили Михаила Сороку в родном городе Измаиле. На церемонии прощания присутствовали родные, друзья, коллеги, руководство Одесской области.

"Пуля злоумышленника оборвала жизнь правоохранителя. Он был человеком чести, надежным коллегой и другом, заботливым сыном, мужем и отцом, искренне служившим людям", - говорится в сообщении.

Напомним, жизнь полицейского оборвалась 5 августа, когда во время исполнения служебных обязанностей он получил огнестрельное ранение от злоумышленника. Михаилу было всего 34 года. У него остались родители, жена и двое маленьких детей.