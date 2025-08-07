В Одесской области задержаны трое злоумышленников, которые пытались незаконно доставить мужчину в Польшу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 19-летние молодые люди из-за знакомых нашли потенциального "клиента" и предложили ему выезд за пределы Украины в обход пунктов пропуска через государственную границу. За 7500 долларов США они обещали полное "сервис" – сопровождение проводником, транспортировку до границы с Польшей и безопасное его пересечение.

Однако организаторов задержали во время обналичивания за незаконную переправку через границу.

Фигуранты сообщены о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и ограничением в праве занимать определенные должности.

Напомним, в Одесской области в начале августа пограничники задержали 9 мужчин, которые пытались скрыться в Приднестровье. За бегство из Украины они должны были оплатить организатору от 130 до 150 тыс. грн.