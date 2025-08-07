фото: иллюстративное

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

По решению суда, 47-летняя женщина признана виновной в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, согласно ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Приговором предусмотрено наказание в виде семи лет лишения свободы.

Как установили правоохранители, трагедия произошла в январе во время совместного застолья. Между женщиной, ее сожителем и их знакомым возник конфликт. Причиной спора стало нежелание мужчины принимать помощь по уходу за матерью и требование, чтобы женщина покинула его дом. В порыве гнева она ударила мужчину кулаком по лицу, после чего, когда тот упал, продолжила наносить удары ногами. После инцидента женщина покинула дом.

Пострадавшего обнаружили лишь через несколько дней, без сознания. Его доставили в больницу, но спасти не удалось – через 11 дней он скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая признала вину, раскаялась и заявила о желании пройти службу в Вооруженных силах Украины по контракту. Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

