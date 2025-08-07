В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства пытки подростка

иллюстративное фото: из открытых источников

Полицейские расследуют обстоятельства незаконного лишения свободы и пыток подростка в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Инцидент произошел 6 августа в одной из общин Одесского района. Об этом правоохранителям сообщила сестра 16-летнего потерпевшего.

По предварительным данным, группа лиц связала парня липкой лентой, издевались и снимали это на видео.

Правоохранители опрашивают свидетелей, изымают вещественные доказательства, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

