В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства пытки подростка
Полицейские расследуют обстоятельства незаконного лишения свободы и пыток подростка в Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Инцидент произошел 6 августа в одной из общин Одесского района. Об этом правоохранителям сообщила сестра 16-летнего потерпевшего.
По предварительным данным, группа лиц связала парня липкой лентой, издевались и снимали это на видео.
Правоохранители опрашивают свидетелей, изымают вещественные доказательства, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Одесской области будут судить мужчину, который до смерти избил жену. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
