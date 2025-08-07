19:09  07 серпня
07 серпня 2025, 20:54

45-річному жителю Одещини, який смертельно поранив поліцейського, загрожує довічне ув’язнення

07 серпня 2025, 20:54
фото: Національна поліція
Жителю Ізмаїла, який смертельно поранив поліцейського Михайла Сороку, повідомлено про підозру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Злочин стався 5 серпня на околиці Ізмаїла. Місцевий мотоцикліст відкрив вогонь зі зброї по інспекторах сектору реагування патрульної поліції під час виконання останніми службових обов’язків.

Старший лейтенант поліції Михайло Сорока отримав смертельне вогнепальне поранення.

Фігуранту повідомили про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України – вбивство та замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Максимальне покарання за цей злочин – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у четвер, 7 серпня, на Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня. Правоохоронцю було 34 роки. У нього залишилися батьки, дружина та двоє маленьких дітей.

