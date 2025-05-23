РФ бьет баллистикой по Одессе: в городе раздаются взрывы

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Сегодня, 23 мая 2025 года, около 14:00 в Одессе раздалась серия мощных взрывов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, Россия совершила баллистическую атаку на город по направлению временно оккупированного Крыма.

Очевидцы сообщают о столбах дыма над городом, однако пока официальной информации о последствиях ударов нет.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер призвал граждан не покидать укрытие до завершения воздушной тревоги.

Как изветсно, это уже второй обстрел Одессы сегодня. Ранее утром город также подвергся ракетному удару, детали которого уточняются.

Напомним, этой ночью Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 175 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

В результате атаки пострадали несколько регионов: Сумская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Киевская, Житомирская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области.