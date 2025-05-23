фото: ОВА

В ночь на 23 мая украинские защитники уничтожили над Днепропетровщиной четыре российских беспилотника

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате атаки БпЛА в Самаровском районе загорелось не эксплуатировавшееся здание.

С вечера оккупанты продолжали атаковать Никопольщину. Применяли дроны, обстреливали из артиллерии. Попали по Никополю и Марганецкой громаде. В результате ударов повреждены два частных дома и газопровод.

По информации ОВА, также было громко в Томаковской громаде. Детали выясняются.

"По Межевской громаде Синельниковского района враг устроил КАБами. По Маломихайловской – БпЛА. Произошел пожар. Последствия еще уточняются", – рассказал чиновник.

К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска более 20 раз ударили по Днепропетровщине. В результате атаки враждебно повреждены инфраструктура, полдесятка частных домов.