Россияне атаковали "Шахедами" Прикарпатье: повреждены здания
Утром 23 мая российские беспилотники атаковали Ивано-Франковскую область. В регионе работали силы противовоздушной обороны
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает RegioNews.
Известно о повреждениях зданий и транспортных средств в Коломыйском районе.
Глава ОВА поблагодарила защитников неба за отличную работу и службы, которые ликвидируют последствия вражеской атаки. Также призвала жителей Прикарпатья не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, 23 мая российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Черновицкой области. Из-за обстрелов есть повреждения.
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