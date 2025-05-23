В Херсоне оккупанты второй раз обстреляли детсад: есть разрушение

фото: Херсонская МВА

С разницей в сутки российские войска второй раз нанесли удар по одному из заведений дошкольного образования в Днепровском районе Херсона

Об этом сообщила Херсонская ГBA, передает RegioNews.

Отмечается, что на этот раз в результате обстрела повреждено само здание детсада: выбито более 10 окон, зафиксированы разрушения фасада и помещений.

К счастью, в момент обстрела детей в заведении не было, так что обошлось без пострадавших.

На месте работают правоохранители и спасатели. Ведется документирование очередного военного преступления России.

Напомним, вчера под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 43 населенных пункта Херсонской области. Погибли три человека, еще шесть ранены.