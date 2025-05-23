РФ б'є балістикою по Одесі: в місті лунають вибухи

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Сьогодні, 23 травня 2025 року, близько 14:00 в Одесі пролунала серія потужних вибухів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, Росія здійснила балістичну атаку на місто з напрямку тимчасово окупованого Криму.

Очевидці повідомляють про стовпи диму над містом, однак наразі офіційної інформації щодо наслідків ударів немає.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав громадян не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

Як відомо, це вже другий обстріл Одеси за сьогодні. Раніше вранці місто також зазнало ракетного удару, деталі якого уточнюються.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою"Іскандер-М" та 175 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

Унаслідок атаки постраждали кілька регіонів: Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Київська, Житомирська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області.