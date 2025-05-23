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23 мая 2025, 11:45

В пригороде Херсона из-под завалов дома деблокировали женщину

23 мая 2025, 11:45
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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В ночь на 23 мая оккупанты атаковали поселок Антоновка под Херсоном. В результате вражеской атаки под завалами разрушенного дома оказалась местная жительница

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющимся данным, захватчики обстреляли Антоновку около 23:00. К счастью, 61-летнюю женщину деблокировали из-под завалов. У херсонки диагностировали взрывную травму, обломочные ранения ноги и спины.

"Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В настоящее время женщина находится под наблюдением врачей.

Напомним, вчера под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 43 населенных пункта Херсонской области. Погибли три человека, еще шесть ранены.

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