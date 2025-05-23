Враг ударил по Купянску: погиб коммунальщик, еще один – в реанимации

фото: Харьковская ОВА

Сегодня утром, около 9:20, российские войска нанесли удар по Купянску, предварительно – управляемой авиационной бомбой

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, под вражеским огнем оказались работники местного коммунального предприятия.

В результате атаки ранения получили двое 60-летних мужчин. Оба госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

К сожалению, одного из пострадавших спасти не удалось – мужчина скончался в больнице. Медики продолжают бороться за жизнь второго раненого.

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

Напомним, сегодня, 23 мая, российские войска атаковали ударными дронами поселок Печенеги Чугуевского района. Из-за вражеских обстрелов пострадал мирный житель.