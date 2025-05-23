Россия атаковала Украину 175 дронами и ракетой: сколько сбила ПВО
В ночь на 23 мая Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, использовав баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области и 175 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Оборону неба обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы противовоздушной обороны.
По состоянию на 13:00 обезврежено 150 вражеских беспилотников: 91 уничтожено огневыми средствами поражения, 59 — локационно потеряно (без негативных последствий).
В результате атаки пострадали несколько регионов: Сумская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Киевская, Житомирская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области.
Напомним, в течение недели Сухопутные войска ВСУ сбили 225 российских дронов.