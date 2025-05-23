14:05  23 мая
В Ивано-Франковске нашли мертвым 18-летнего парня
13:21  23 мая
В Киеве женщина устроила стрельбу у многоэтажки
12:55  23 мая
На Ровенщине – новые случаи гепатита А: где обнаружили больных
UA | RU
UA | RU
23 мая 2025, 14:27

Россия атаковала Украину 175 дронами и ракетой: сколько сбила ПВО

23 мая 2025, 14:27
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 23 мая Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, использовав баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области и 175 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Оборону неба обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы противовоздушной обороны.

По состоянию на 13:00 обезврежено 150 вражеских беспилотников: 91 уничтожено огневыми средствами поражения, 59 — локационно потеряно (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали несколько регионов: Сумская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Киевская, Житомирская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Напомним, в течение недели Сухопутные войска ВСУ сбили 225 российских дронов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война ракета БПЛА атака ПВО российская армия
На Курщине украинские дронщики сожгли укрытия и позиции управления БпЛА россиян
23 мая 2025, 13:55
На Луганщине Силы обороны уничтожили пехоту и технику оккупантов
23 мая 2025, 12:35
За сутки ВСУ ликвидировали 1050 россиян, — Генштаб
23 мая 2025, 10:50
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
Авария во Львове: столкнулись четыре машины, есть пострадавшие
23 мая 2025, 15:47
Эксперт рассказал, почему буферные зоны Путина – это информационный блеф
23 мая 2025, 15:44
На Херсонщине трактор взорвался на мине во время полевых работ
23 мая 2025, 15:29
Масштабный пожар в Тернополе: горят складские помещения
23 мая 2025, 15:13
В Одесской области водитель Ford насмерть переехал мужчину, загрузил в багажник, перевез в другое место и выбросил
23 мая 2025, 15:11
РФ бьет баллистикой по Одессе: в городе раздаются взрывы
23 мая 2025, 14:41
Смертельное ДТП в Винницкой области: водитель зажал в салоне, авто разбито вдребезги
23 мая 2025, 14:35
$2500 долларов за инвалидность: на Львовщине задержали чиновника больницы
23 мая 2025, 14:14
В Ивано-Франковске нашли мертвым 18-летнего парня
23 мая 2025, 14:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Максим Жорин
Валерий Чалый
Юрий Бутусов
Все блоги »