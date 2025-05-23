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23 мая 2025, 11:51

Атака дронов на Киевщине: повреждены дома, авто и хозяйственные сооружения

23 мая 2025, 11:51
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фото: ГСЧС Киевщины
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В ночь на 23 мая в результате атаки российских беспилотников пострадал жилищный сектор в Обуховском районе Киевской области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в одном из частных домов возник пожар, оперативно ликвидированный пожарными.

Кроме того, повреждены еще пять жилых домов, гараж, хозяйственное сооружение и несколько транспортных средств.

К счастью, в результате атаки обошлось без погибших и травмированных.

Спасательные службы призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оперативно спускаться в укрытие.

Напомним, 23 мая российские войска атаковали ударными дронами поселок Печенеги Чугуевского района на Харьковщине. Из-за вражеских обстрелов пострадал мирный житель.

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