Атака дронов на Киевщине: повреждены дома, авто и хозяйственные сооружения

фото: ГСЧС Киевщины

В ночь на 23 мая в результате атаки российских беспилотников пострадал жилищный сектор в Обуховском районе Киевской области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в одном из частных домов возник пожар, оперативно ликвидированный пожарными.

Кроме того, повреждены еще пять жилых домов, гараж, хозяйственное сооружение и несколько транспортных средств.

К счастью, в результате атаки обошлось без погибших и травмированных.

Спасательные службы призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оперативно спускаться в укрытие.

Напомним, 23 мая российские войска атаковали ударными дронами поселок Печенеги Чугуевского района на Харьковщине. Из-за вражеских обстрелов пострадал мирный житель.