Атака дронов на Киевщине: повреждены дома, авто и хозяйственные сооружения
В ночь на 23 мая в результате атаки российских беспилотников пострадал жилищный сектор в Обуховском районе Киевской области
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в одном из частных домов возник пожар, оперативно ликвидированный пожарными.
Кроме того, повреждены еще пять жилых домов, гараж, хозяйственное сооружение и несколько транспортных средств.
К счастью, в результате атаки обошлось без погибших и травмированных.
Спасательные службы призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оперативно спускаться в укрытие.
Напомним, 23 мая российские войска атаковали ударными дронами поселок Печенеги Чугуевского района на Харьковщине. Из-за вражеских обстрелов пострадал мирный житель.
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