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14 августа 2020, 18:43 3

В Одессе у туриста из Европы нашли более полукилограмма кокаина

14 августа 2020, 18:43 3
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Более полкилограмма кокаина обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины у туриста из Европы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Запрещенные вещества правоохранители обнаружили в личных вещах туриста во время осмотра в Одесском международном аэропорту. Наркотики иностранец спрятал в банке из-под энергетиков.

Проведенные на месте экспресс-исследования показали, что в пакетах находился кокаин, а также мелкие партии экстази и каннабиса. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 1 млн грн.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас иностранец задержан, ему сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие лица, причастные к наркотрафику.

Напомним, в Одессе оперативники спецслужбы разоблачили почтовый канал контрабанды наркотиков, которые доставлялись в Украину, маскируясь под косметику.

Одесса наркотики контрабанда СБУ туристы Европа
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В Одессе у туриста из Европы нашли более полукилограмма кокаина
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