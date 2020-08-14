В Одессе у туриста из Европы нашли более полукилограмма кокаина
Более полкилограмма кокаина обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины у туриста из Европы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Запрещенные вещества правоохранители обнаружили в личных вещах туриста во время осмотра в Одесском международном аэропорту. Наркотики иностранец спрятал в банке из-под энергетиков.
Проведенные на месте экспресс-исследования показали, что в пакетах находился кокаин, а также мелкие партии экстази и каннабиса. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 1 млн грн.
Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас иностранец задержан, ему сообщено о подозрении.
Продолжаются следственные действия. Проверяются другие лица, причастные к наркотрафику.
Напомним, в Одессе оперативники спецслужбы разоблачили почтовый канал контрабанды наркотиков, которые доставлялись в Украину, маскируясь под косметику.