В Одессе у туриста из Европы нашли более полукилограмма кокаина

Оптовую партию "товара" злоумышленник вез на заказ местных наркоторговцев

Оптовую партию "товара" злоумышленник вез на заказ местных наркоторговцев

Более полкилограмма кокаина обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины у туриста из Европы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Запрещенные вещества правоохранители обнаружили в личных вещах туриста во время осмотра в Одесском международном аэропорту. Наркотики иностранец спрятал в банке из-под энергетиков.

Проведенные на месте экспресс-исследования показали, что в пакетах находился кокаин, а также мелкие партии экстази и каннабиса. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 1 млн грн.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас иностранец задержан, ему сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие лица, причастные к наркотрафику.

Напомним, в Одессе оперативники спецслужбы разоблачили почтовый канал контрабанды наркотиков, которые доставлялись в Украину, маскируясь под косметику.