Россияне атаковали дроном Салтовский район Харькова
Российские войска 6 ноября нанесли удар беспилотником по Салтовскому району Харькова. В результате атаки повреждены шесть автомобилей
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.
"Информация о пострадавших пока не поступала. На месте повреждены 6 автомобилей", - сообщил Синегубов.
На месте удара работают соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что в течение 6 ноября российские войска более 50 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области . Противник применял беспилотники, артиллерию и авиабомбы. В результате обстрелов ранений получили три человека — две женщины в возрасте 64 и 76 лет и 38-летний мужчина.
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