В Ровенской области будут судить 21-летнего мужчину за избиение пенсионера

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В Ровенской области будут судить 21-летнего жителя села Могиляны, которого обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений 63-летнему мужчине. Во время конфликта он нанес пенсионеру минимум семь ударов ногами в грудь

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Событие произошло 12 сентября около 17:00 в селе Хоров Острожской общины. По данным следствия, молодой человек находился у знакомых, когда к хозяевам пришел 63-летний односельчанин с просьбой о помощи. Это разозлило 21-летнего мужчину, и он набросился на гостя.

После избиения потерпевший самостоятельно вызвал полицию и медиков. Врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки, множественные переломы ребер с обеих сторон и травматический двусторонний гемопневмоторакс. Эти повреждения эксперты отнесли к категории тяжких.

21-летнему мужчине сообщили о подозрении. По информации правоохранителей, он признается в совершенном. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование было завершено, обвинительный акт был направлен в суд. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 19 октября на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека . Злоумышленник был задержан.