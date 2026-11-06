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06 ноября 2026, 22:20

В Кривом Роге задержаны двое мужчин за поджог телекоммуникационного оборудования

06 ноября 2026, 22:20
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Кривом Роге правоохранители задержали двух 31-летних мужчин, подозреваемых в умышленном поджоге электронной коммуникационной сети. В результате пожара было повреждено телекоммуникационное оборудование операторов, а ущерб составляет около 70 тысяч гривен

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Уведомление о преступлении поступило в полицию 1 ноября. Во время осмотра происшествия правоохранители изъяли фрагменты сгоревших материалов, которые направили на экспертное исследование.

Оперативники Криворожского районного управления полиции совместно с сотрудниками СБУ установили вероятных причастных к поджогу. Двое мужчин были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данным правоохранителей, фигуранты заранее подготовили орудие преступления — бутылки с горюче-смазочным веществом и зажигалки. В ходе следственных действий также выяснили, что мужчины получили через мессенджер предложение совершить поджог за денежное вознаграждение.

Задержанным сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, что в Харькове судили мужчину за поджог авто. Машина принадлежала его бывшей девушке.

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