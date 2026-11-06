В Кривом Роге задержаны двое мужчин за поджог телекоммуникационного оборудования
В Кривом Роге правоохранители задержали двух 31-летних мужчин, подозреваемых в умышленном поджоге электронной коммуникационной сети. В результате пожара было повреждено телекоммуникационное оборудование операторов, а ущерб составляет около 70 тысяч гривен
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
Уведомление о преступлении поступило в полицию 1 ноября. Во время осмотра происшествия правоохранители изъяли фрагменты сгоревших материалов, которые направили на экспертное исследование.
Оперативники Криворожского районного управления полиции совместно с сотрудниками СБУ установили вероятных причастных к поджогу. Двое мужчин были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данным правоохранителей, фигуранты заранее подготовили орудие преступления — бутылки с горюче-смазочным веществом и зажигалки. В ходе следственных действий также выяснили, что мужчины получили через мессенджер предложение совершить поджог за денежное вознаграждение.
Задержанным сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Напомним, что в Харькове судили мужчину за поджог авто. Машина принадлежала его бывшей девушке.