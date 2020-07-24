Из Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно

Специалисты обнаружили пятно площадью почти 7,5 тысяч квадратных метров

Специалисты обнаружили пятно площадью почти 7,5 тысяч квадратных метров

Фото: из открытых источников

Замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов заявил, что очередной масштабный разлив топлива из затонувшего танкера Delfi произошел сегодня утром.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на издание "Думская".

По словам чиновника, в 9:00 специалисты ведомства обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров.

Боновые заграждения не смогли предотвратить разлив, так как они опускаются под воду и таким образом пропускают вытекающие из судна нефтепродукты", - говорится в сообщении.

Кроме того, танкер готовят к новой попытке подъема. К судну подогнали плавучий кран - при его помощи будут заводить стальные тросы.

Ранее сообщалось, что Администрация морских портов Украины объявила тендер по выбору подрядчика, который займется подъемом танкера. Операцию оценили почти в 25 млн грн. Впоследствии эти деньги планируют взыскать с владельца танкера.

После подъема, Delfi отбуксируют в Черноморск.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.