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19 июля 2020, 12:15 3

Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными

19 июля 2020, 12:15 3
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Сегодня судно попытаются поднять третий раз
Сегодня судно попытаются поднять третий раз
Фото: Государственная экологическая инспекция в Одесской области
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Две попытки снять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfi у побережья Одессы в течение 18 июля оказались безуспешными.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция в Одесской области на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Согласно сообщению в субботу были проведены все подготовительные работы для начала эвакуации судна.

При попытке поднять судно оборвался трос одного из двух буксиров", - отметили в инспекции.

Сообщается, что сегодня, 19 июля, специалисты сделают третью попытку поднять судно.

Инспекторы Государственной экологической инспекции в Одесской области контролируют процесс транспортировки танкера для наблюдения вероятного загрязнения путем отбора проб морской воды", – сообщила инспекция.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.

Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову через танкер Delfi.

Одесса экология море пляж Танкер
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