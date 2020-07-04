Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову из-за танкера Delfi

Он недоволен темпами ликвидации последствий аварии танкера

Он недоволен темпами ликвидации последствий аварии танкера

Фото: odessitua

Президент Владимир Зеленский возмутился из-за того, что затонувший танкер Delfi до сих пор не убрали, и из него вытекают опасные вещества.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с мэром Одессы Геннадием Трухановым, передает RegioNews.

Какого числа уберут эту махину? У людей пляжный отпуск. Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто уберите его. Если не способны убрать сами, мы отправим кого-то из ГСЧС, разрежем и вывезем. Тогда уже никого не будет интересовать, законно это или незаконно", - сказал Зеленский.

В свою очередь чиновники заявили, что компания-судовладелец постоянно переносит срок выполнения демонтажа судна. Мэр Одессы Геннадий Труханов также обвинил компанию в незаконной деятельности.

Вместе с тем представитель компании рассказал во время встречи, что городская экологическая служба не позволила порезать судно на части и вывезти его. А председатель Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что до 20 июля судно уберут.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что убрать танкер Delfi с пляжа смогут не ранее осени.

25 июня в Одессе ограничили доступ к пляжу "Дельфин" возле затонувшего судна из-за продолжающих вытекать из него нефтепродуктов. Позже появилась информация о том, что вода около затонувшего судна чистая.