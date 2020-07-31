09:44  31 июля
В Украине уже почти 70 тысяч инфицированных коронавирусом
08:46  31 июля
Киев поделят на 10 округов для выборов мэра - ЦИК
08:19  31 июля
Перемирие на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
31 июля 2020, 10:29 2

Ущерб природе от танкера Delfi оценивают уже в 20 тыс. долларов

31 июля 2020, 10:29 2
Читайте також українською мовою
Ущерб оценивался по формуле: 280 долларов за 1 кг вылитых в море нефтепродуктов
Ущерб оценивался по формуле: 280 долларов за 1 кг вылитых в море нефтепродуктов
Фото: Думская
Читайте також
українською мовою

Глава Госэкоинспеции Андрей Мальованый заявил, что затонувший в районе одесского пляжа "Дельфин" танкер Delfi уже нанес ущерб экологии на 20 тысяч долларов.

Об этом он сообщил в эфире NewsOne, передает RegioNews.

Он уточнил, что сейчас нельзя окончательно оценить сумму ущерба - поскольку танкер до сих пор не эвакуирован с места аварии и возможны новые утечки нефтепродуктов.

Я надеюсь, что не придется подрядчикам разрезать судно, что сможет нанести больший вред окружающей среде. Окончательная сумма убытков будет начислена по результатам завершения работ по подъему и отбуксировки судна", - сказал глава Госэкоинспекции.

Но пока по методике начисления убытков Госэкоинспекцией в Одесской области начислено уже около 20 тысяч долларов.

Мальованый отметил, что методика подразумевает оценивание ущерба по формуле - 280 долларов за 1 кг нефтепродуктов.

По его словам, все данные уже переданы в правоохранительные органы.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

24 июля из Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно.

Танкер Одесса убытки экология море
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Киев: кому принадлежат автовокзалы столицы
Местные выборы вопреки сценарию: как партия Зеленского переиграет саму себя
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »