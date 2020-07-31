Ущерб природе от танкера Delfi оценивают уже в 20 тыс. долларов

Ущерб оценивался по формуле: 280 долларов за 1 кг вылитых в море нефтепродуктов

Ущерб оценивался по формуле: 280 долларов за 1 кг вылитых в море нефтепродуктов

Фото: Думская

Глава Госэкоинспеции Андрей Мальованый заявил, что затонувший в районе одесского пляжа "Дельфин" танкер Delfi уже нанес ущерб экологии на 20 тысяч долларов.

Об этом он сообщил в эфире NewsOne, передает RegioNews.

Он уточнил, что сейчас нельзя окончательно оценить сумму ущерба - поскольку танкер до сих пор не эвакуирован с места аварии и возможны новые утечки нефтепродуктов.

Я надеюсь, что не придется подрядчикам разрезать судно, что сможет нанести больший вред окружающей среде. Окончательная сумма убытков будет начислена по результатам завершения работ по подъему и отбуксировки судна", - сказал глава Госэкоинспекции.

Но пока по методике начисления убытков Госэкоинспекцией в Одесской области начислено уже около 20 тысяч долларов.

Мальованый отметил, что методика подразумевает оценивание ущерба по формуле - 280 долларов за 1 кг нефтепродуктов.

По его словам, все данные уже переданы в правоохранительные органы.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

24 июля из Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно.