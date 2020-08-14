Расследование дела экс-министра инфраструктуры Омеляна завершено - НАБУ

В 2017 году он издал приказ об уменьшении портовых сборов

В 2017 году он издал приказ об уменьшении портовых сборов

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Об этом сообщает пресс-службуа НАБУ, передает RegioNews.

Теперь обвинительный акт по делу бывшего министра будет направлен в суд.

По данным следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - есть доходной частью государственного бюджета", - говорится в сообщении.

В НАБУ считают, что изменить размер этих сборов могла только Верховная Рада, а не министр.

В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: с ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой", - добавили в НАБУ.

Действия Омеляна квалифицировали как издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступление бюджета вопреки закону.

Напомним, 12 июня ГБР пришло с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Омеляна. Через неделю детективы НАБУ сообщили о подозрении эксминистру Владимиру Омеляну в нанесении ущерба государственному бюджету в размере 30,5 млн грн. 25 июня экс-министра Омеляна суд отпустил под личное обязательство.