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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
15 июля 2020, 17:30 3

В Одессе произошла очередная утечка топлива из затонувшего танкера Delfi

15 июля 2020, 17:30 3
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Загрязнение воды топливом удалось локализовать
Загрязнение воды топливом удалось локализовать
Фото: Facebook
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В Одессе из затонувшего танкера Delfi произошел очередной разлив горючего, в результате чего были загрязнены прибрежные воды.

Об этом в Facebook сообщает Администрация Одесского морского порта, передает RegioNews.

Пятно полного зафиксировали работники Одесского филиала администрации порта в присутствии инспекторов Государственной экологической инспекции.

По результатам осмотра инспектором Государственной экологической инспекции в Одесской области отобраны пробы в районе судна Delfi, о чем составлен соответствующий акт", - говорится в сообщении.

Причиной загрязнения предварительно считают повреждения бонового крепления вследствие неблагоприятных метеорологических условий.

Для локализации пятна представители судовладельца обработали поверхность воды сорбентом и зафиксировали и закрепили боновое заграждение.

Напомним, ранее в Одессе закрыли пляж возле затонувшего танкера Delfi.

Одесса Delfi Танкер топливо экология
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