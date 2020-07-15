В Одессе произошла очередная утечка топлива из затонувшего танкера Delfi

Загрязнение воды топливом удалось локализовать

Загрязнение воды топливом удалось локализовать

Фото: Facebook

В Одессе из затонувшего танкера Delfi произошел очередной разлив горючего, в результате чего были загрязнены прибрежные воды.

Об этом в Facebook сообщает Администрация Одесского морского порта, передает RegioNews.

Пятно полного зафиксировали работники Одесского филиала администрации порта в присутствии инспекторов Государственной экологической инспекции.

По результатам осмотра инспектором Государственной экологической инспекции в Одесской области отобраны пробы в районе судна Delfi, о чем составлен соответствующий акт", - говорится в сообщении.

Причиной загрязнения предварительно считают повреждения бонового крепления вследствие неблагоприятных метеорологических условий.

Для локализации пятна представители судовладельца обработали поверхность воды сорбентом и зафиксировали и закрепили боновое заграждение.

Напомним, ранее в Одессе закрыли пляж возле затонувшего танкера Delfi.