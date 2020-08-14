Дело Гандзюк: депутаты Херсонского облсовета решили поддержать Мангера

Соответствующее решение на сессии поддержали 35 депутатов

Соответствующее решение на сессии поддержали 35 депутатов

Фото из открытых источников

Херсонский облсовет выступает за непредвзятое судебное разбирательство дела в отношении председателя областного совета Владислава Мангера, который подозревается в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом пишет RegioNews соссылкой на Укринформ.

Соответствующее решение Херсонского областного совета "О поддержке председателя областного совета Владислава Мангера" на сессии 14 августа поддержали 35 депутатов.

Поддержать председателя областного совета Владислава Мангера относительно непредвзятого судебного разбирательства", - говорится в решении.

На сессии было отмечалось, что это решение областной совет направит в Генпрокуратуру Украины.

Напомним, 31 июля 2018 года на активистку Екатерину Гандзюк совершили нападение, ее облили серной кислотой. После этого она с сильными ожогами попала в реанимацию, но 4 ноября скончалась в больнице.

В заказе нападения на Гандзюк подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также в деле фигурирует Алексей Левин, которого считают организатором нападения на активистку.

31 июля 2020 года под зданием МВД прошла акция ко второй годовщине нападения на Екатерину Гандзюк. Активисты требовали у Авакова наказать виновных в ее смерти.

4 августа Верховный суд отказался передавать дело Мангера в Херсон.