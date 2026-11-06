Более 50 атак в день: на Днепропетровщине 3 человека получили ранения

Фото: Днепропетровская ОВА

В течение 6 ноября российские войска более 50 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области. Противник применял беспилотники, артиллерию и авиабомбы. В результате обстрелов ранений получили три человека — две женщины в возрасте 64 и 76 лет и 38-летний мужчина

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Никопольщине под ударами оказались райцентр, Марганецкая, Красногригорьевская, Мировская и Покровская общины. Там повреждены многоквартирные и частные дома, магазин и автомобиль. Трое раненых – две женщины и мужчина – будут лечиться амбулаторно.

В Днепровском районе, в частности, в Царичанской общине, повреждена инфраструктура. В Каменском русские удары изуродовали спортивный комплекс. Также повреждение инфраструктуры зафиксировано в Жовтоводской и Пятихатской общинах Каменского района.

В Самаровщине россияне атаковали инфраструктуру Магдалиновской и Перещепинской общин.

На Синельниковщине под вражеским огнем оказались Покровская, Зайцевская, Васильковская и Славянская общины. Там повреждены частный дом и складское помещение.

На Криворожье, в Зеленодольской и Грушевской общинах, изуродованы учебное заведение, складское помещение и частный дом.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по частному жилому дому в Путивльской общине Сумской области. Спасатели деблокировали из-под завалов мужчину. К сожалению, погибла женщина.