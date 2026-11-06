Пытали током и ломали кости украинским пленным: СБУ объявила подозрение главе тюрьмы в Луганске

Фото: СБУ

СБУ заочно сообщила о подозрении руководителю незаконной тюрьмы, созданной российскими оккупантами в Луганске. По данным следствия, он организовал систематические пытки украинских патриотов и местных жителей, сопротивлявшихся оккупационному режиму.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает RegioNews .

Как установило расследование, подозреваемый — бывшее должностное лицо администрации одной из местных колоний, которое еще в 2014 году перешло на сторону России. Впоследствии представители так называемого "силового блока" оккупационной администрации назначили его руководителем незаконного "Луганского учреждения исполнения наказаний МВД ЛНР". Позже ее переименовали в "СИЗО №1".

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты содержали там украинских патриотов и жителей региона, выступавших против кремлевского режима.

По материалам дела, людей держали в переполненных холодных камерах без отопления, теплой одежды и одеял. В помещениях находились антисанитарные условия, а заключенных лишали должного питания, воды и медицинской помощи. Это приводило к истощению организма, обострению хронических болезней и развитию тяжелых инфекций.

Кроме того, к заключенным систематически применялось физическое насилие. По данным следствия, людей пытали электрическим током и избивали резиновыми дубинками ПР-73. Некоторым пленникам ломали кости, продолжая избиения, пока те не теряли сознание.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили руководителю незаконной тюрьмы о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с гражданским населением.

Подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории Украины. Правоохранители проводят мероприятия по привлечению его к ответственности.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.