В Харьковской области незаконно добыли более 55 тысяч тонн песка

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая под видом геологического изучения месторождения незаконно добывала песок в Берестинском районе. За год участники схемы вывезли из карьера почти 37 тысяч кубометров сырья – более 55 тысяч тонн

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, к незаконному бизнесу причастны три человека с четко распределенными ролями. Организатором схемы являлся учредитель нескольких частных предприятий. Он привлек к противоправной деятельности директоров двух подконтрольных компаний.

Для прикрытия незаконной добычи участники группы использовали специальное разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку песка на участке вблизи села Петровка. Документ получили в июле 2024 года.

В то же время, как установили правоохранители, обязательной оценки влияния на окружающую среду не проводили, проекта разработки месторождения не утвердили, а документов, подтверждающих право пользования земельным участком, не было. Несмотря на это, участники группы приступили к добыче песка.

Организатор схемы обеспечивал работу незаконного карьера: нанимал работников, арендовал специальную технику и координировал вывоз сырья. Песок доставляли на площадку в Берестине, где продавали другим предприятиям.

Один из его сообщников — директор частного предприятия — отвечал непосредственно за добычу, погрузку и транспортировку песка. Он также подписывал договоры купли-продажи и товарнотранспортные накладные.

Директор другого общества организовывала перевозку сырья, вела его учет, заключала договоры с владельцами грузовиков и оформляла транспортировку под видом предоставления легальных услуг. Кроме того, она обеспечивала движение средств от продажи незаконно добываемого песка через банковские счета предприятий.

По выводам судебных экспертиз, с мая 2025-го по май 2026 года с месторождения незаконно вывезли почти 37 тысяч кубометров песка, или более 55 тысяч тонн. Стоимость добываемого сырья составляет более 8,6 миллионов гривен.

Правоохранители приостановили деятельность группы в мае 2026 года. Директору общества и директору частного предприятия сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины - незаконная добыча полезных ископаемых с нарушением правил охраны или использования недр.

Учредителю предприятий инкриминируют организацию этого преступления – ч. 3 ст. 27 и ч. 4 ст. 240 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Киевской области троим людям сообщили о подозрении в незаконной добыче полезного ископаемого местного значения — сапропеля.