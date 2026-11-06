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06 ноября 2026, 20:26

На Прикарпатье нашли травмированного ротвейлера на чужом дворе

06 ноября 2026, 20:26
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Фото: полиция Ивано-Франковской области
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В Прикарпатье правоохранители выясняют обстоятельства возможного жестокого обращения с собакой. В селе Рожневые Поля на Коломыйщине на чужом дворе обнаружили ротвейлера с травмой головы, ошейником и цепью

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Сообщение о событии поступило на спецлинию 102 6 ноября в 12:50. На место выехали полицейские Снятынского отделения полиции.

По словам заявителей, неизвестные привезли собаку и оставили ее на чужом дворе. Эту информацию правоохранители проверяют.

В ходе проверки полицейские оперативно установили владелицу ротвейлера. Выясняют, как животное оказалось в другом населенном пункте и при каких обстоятельствах получило травму головы.

На месте также находились волонтеры. Они забрали собаку в Ивано-Франковск, чтобы предоставить ему необходимую ветеринарную помощь.

Сведения о случившемся зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Правоохранители собирают информацию и опрашивают возможных свидетелей. После проверки определят правовую квалификацию события.

Напомним, что полиция проверяет сообщения о возможном жестоком обращении с лошадью в селе Микуличин Ивано-Франковской области. По словам заявительницы, мужчина заставлял хромое животное тянуть древесину вблизи железнодорожной станции.

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