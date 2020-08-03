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03 августа 2020, 19:45 2

Танкер "Делфи" могут доставать по частям – глава ОГА Куцый

03 августа 2020, 19:45 2
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Фото: Думская
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Танкер «Делфи» могут распилить на части, несмотря на угрозу для окружающей среды.

Об этом глава Одесской ОГА Максим Куцый заявил в эфире 7 канала, пишет Regionews.

Ранее Госэкоинспекция предупреждала, что разрезание танкера и вытекание оставшихся нефтепродуктов грозит загрязнением моря в 40 раз сильнее, чем все предыдущие разливы вместе взятые.

Однако глава ОГА Максим Куцый заявил, что есть и другое мнение экспертов: если поднимать танкер неразрезанным, угроза окажется не меньшей.

Он также добавил, что многие подрядчики уже выразили желание взяться за проведение операции. Сейчас продолжаются консультации экспертов.

Разрежут ли "Делфи"?

:( Танкер "Делфи" могут всё же распилить на части! Ранее Госэкоинспекция предупреждала, что это грозит загрязнением моря в десятки раз сильнее, чем все предыдущие разливы вместе взятые. Однако глава ОГА Максим Куцый рассказал, что есть и другое мнение экспертов: если снимать танкер неразрезанным, угроза окажется не меньшей. К чему нас морально готовят?

Опубліковано 7 канал Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову из-за танкера Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

24 июля из Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно.

Одесса экология море Куцый Максим Танкер
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