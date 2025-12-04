Предлагали социальные выплаты: на Буковине женщина оформляла "помощь" и потеряла деньги

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

25-летняя жительница поселка Красноильск стала жертвой мошенников. В соцсетях она увидела объявление о финансовой помощи. Впоследствии она перешла по ссылке и ввела свои данные. После этого с ее счета сняли 23 тысяч гривен.

Правоохранители начали расследование.

"Буковинские полицейские призывают граждан быть бдительными, не доверять незнакомцам, не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не указывать свои личные данные (номер паспорта, индивидуальный налоговый номер, пароли и секретные коды к карточке и с SMS-сообщений) на сторонних ресурсах", - призывают в полиции.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.