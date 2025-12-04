иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР при содействии СБУ завершили досудебное расследование мошеннического завладения землями возле горнолыжного курорта "Мигово" в Черновицкой области.

Отмечается, что в начале 2022 года жена чиновника Миговского сельского совета Черновицкой области привлекла трех приближенных лиц для незаконного завладения землей на вершине горы вблизи курорта.

Злоумышленники использовали поддельные государственные акты о праве частной собственности на землю для изготовления земельно-технической документации, присвоении кадастровых номеров и государственной регистрации права собственности на указанную землю.

После оформления права собственности участники схемы разделили эти земли на меньшие участки, чтобы продать их заранее найденному покупателю по заниженным ценам.

За совершенное участникам сделки грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, на Буковине будут судить экскеровщика Госгеокадастра за незаконную раздачу земли на 3,5 млн грн. Ему грозит до 6 лет заключения.