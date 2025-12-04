16:35  04 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
16:23  04 декабря
Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
12:40  04 декабря
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
04 декабря 2025, 17:37

По материалам ГБР будут судить мошенников, завладевших землями возле горнолыжного курорта на Буковине

04 декабря 2025, 17:37
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Судить участников мошеннического завладения землями возле горнолыжного курорта в Черновицкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР при содействии СБУ завершили досудебное расследование мошеннического завладения землями возле горнолыжного курорта "Мигово" в Черновицкой области.

Отмечается, что в начале 2022 года жена чиновника Миговского сельского совета Черновицкой области привлекла трех приближенных лиц для незаконного завладения землей на вершине горы вблизи курорта.

Злоумышленники использовали поддельные государственные акты о праве частной собственности на землю для изготовления земельно-технической документации, присвоении кадастровых номеров и государственной регистрации права собственности на указанную землю.

После оформления права собственности участники схемы разделили эти земли на меньшие участки, чтобы продать их заранее найденному покупателю по заниженным ценам.

За совершенное участникам сделки грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, на Буковине будут судить экскеровщика Госгеокадастра за незаконную раздачу земли на 3,5 млн грн. Ему грозит до 6 лет заключения.

Буковина Черновицкая область курорты земля мошенничество ГБР
