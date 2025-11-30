В Николаеве раздались мощные взрывы

иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 30 ноября, в городе прогремела серия взрывов после сообщения об угрозе применения ударных беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Слышно взрыв в Николаеве. Угроза дронов продолжается", – написал он.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА в Николаеве с юга.

Как сообщалось, суд города Николаева признал местного жителя виновным в распространении информации об ВСУ. Оказалось, что мужчина писал в пророссийский телеграмм-канал.