В Николаеве осудили агента РФ: "сливал" врагу расположение ПВО

Иллюстративное фото

Корабельный районный суд города Николаева признал местного жителя виновным в распространении информации об ВСУ. Оказалось, что мужчина писал в пророссийский телеграмм-канал

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

С начала года по март мужчина переписывался с администратором пророссийского телеграмм-канала. Он писал ему о расстановке военных Национальной Гвардии. Кроме того, сообщил о местах, откуда работает противовоздушная оборона, советовал осмотреть район, в котором работает ПВО.

В суде предатель заявил, что начал общаться с этим человеком еще раньше, а за телеграмм-каналом он следил еще с 2022 года. Однажды админстратор канала попросил его уехать посмотреть, что произошло в районе вагонно-ремонтного завода. Однако, по словам обвиняемого, он не делал этого, потому что не выходил из дома из-за мобилизационных мероприятий. Однако из окна он смотрел на эту местность.

По словам мужчины, о местах работы ПВО писал, чтобы люди в городе знали куда, почему и что прилетает и чтобы успели спуститься в подвал. Однако суд считает все его аргументы нелогичными.

Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.