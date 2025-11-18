Фото: Управление СБ Украины в Николаевской области

Правоохранители задержали мужчину в Николаевской области, который обещал за деньги помощь в уклонении от мобилизации с помощью фиктивных документов

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Николаевской области, передает RegioNews.

СБУ и Национальная полиция разоблачили в Николаевской области мужчину, который за деньги обещал помощь в уклонении от мобилизации. Фигурант предлагал оформить фиктивные документы, якобы дававшие право на отсрочку, в том числе служебное удостоверение работника правоохранительного органа без фактического прохождения службы.

Согласно данным следствия, 33-летний житель Николаева, работающий на одном из объектов критической инфраструктуры, требовал за свои "услуги" 6500 долларов США. Правоохранители задержали его при получении части взятки.

Мужчине уже сообщено о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицом, уполномоченным выполнять государственные функции. Следствие продолжается, чтобы установить всех причастных к незаконной схеме.

Сотрудники ведомств проверяют возможные связи фигуранта с другими лицами и организациями, чтобы привлечь их к ответственности.

