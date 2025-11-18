18:17  18 ноября
На кладбище во Львове заканчиваются места для погребения военных
17:11  18 ноября
В Украине завтра прогнозируют мороз и снег
13:35  18 ноября
На Одесщине пограничник за 5 тысяч долларов помогал уклончивому бежать за границу
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2025, 21:22

В Николаевской области разоблачили схему подделки документов для уклонения от мобилизации за $6,5 тыс

18 ноября 2025, 21:22
Читайте також українською мовою
Фото: Управление СБ Украины в Николаевской области
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали мужчину в Николаевской области, который обещал за деньги помощь в уклонении от мобилизации с помощью фиктивных документов

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Николаевской области, передает RegioNews.

СБУ и Национальная полиция разоблачили в Николаевской области мужчину, который за деньги обещал помощь в уклонении от мобилизации. Фигурант предлагал оформить фиктивные документы, якобы дававшие право на отсрочку, в том числе служебное удостоверение работника правоохранительного органа без фактического прохождения службы.

Согласно данным следствия, 33-летний житель Николаева, работающий на одном из объектов критической инфраструктуры, требовал за свои "услуги" 6500 долларов США. Правоохранители задержали его при получении части взятки.

Мужчине уже сообщено о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицом, уполномоченным выполнять государственные функции. Следствие продолжается, чтобы установить всех причастных к незаконной схеме.

Сотрудники ведомств проверяют возможные связи фигуранта с другими лицами и организациями, чтобы привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, на Волыни судили военного за попытку организовать фиктивное освобождение от армии за 7 тысяч долларов. Он воспользовался связями в больнице и пообещал фиктивные документы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взятка задержание Николаевская область мобилизация уклонение от мобилизации уклонение от службы
"Цена вопроса 5 тысяч": в Полтавской области судили мужчину, который пытался откупиться от ТЦК
18 ноября 2025, 18:35
В Одесской области задержали дельцов, которые пытались незаконно переправить пятерых мужчин в Молдову
18 ноября 2025, 13:24
В Николаевской области обезвредили еще одну мину вблизи места, где подорвался трактор
18 ноября 2025, 10:31
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Ермак срочно летит в Лондон: подробности
18 ноября 2025, 22:07
В Одесской области к 13 годам приговорили парня, который убил мать и семилетнюю сестру
18 ноября 2025, 21:54
В Одессе военный торговал "белыми билетами": какое наказание он получил
18 ноября 2025, 21:15
За экс-мера Труханова уплатили 42 млн грн залога по делу о незаконном завладении землей
18 ноября 2025, 21:04
Суд принял решение – содержание под арестом Чернышева с залогом более 51 млн грн
18 ноября 2025, 20:45
В Слуге народу считают, что Ермак должен уйти в отставку
18 ноября 2025, 20:44
На юге Украины из-за глобального потепления грозит затопление более 1,1 млн гектаров территории
18 ноября 2025, 20:23
В Харькове мужчина избил работника ТЦК, когда "спасал" мобилизованного
18 ноября 2025, 19:55
Из США депортировали 50 украинцев: что известно о возвращениях и причинах
18 ноября 2025, 19:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »