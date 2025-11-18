В Николаевской области обезвредили еще один боеприпас вблизи места, где трактор наехал на мину

Фото: полиция

Тракторист подорвался на мине в селе Вавилово Николаевского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

При обследовании прилегающей к эпицентру взрыва территории взрывотехники обнаружили еще одну вражескую противотанковую мину. Полицейские уничтожили мину методом контролируемого подрыва с соблюдением всех норм безопасности.

Напомним, 14 ноября во время проведения полевых работ 60-летний тракторист наехал на мину. В результате взрыва мужчина получил минно-взрывную травму правой руки.