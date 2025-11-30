У Миколаєві пролунали потужні вибухи

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В неділю, 30 листопада, у місті пролунала серія вибухів після повідомлення про загрозу застосування ударних безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів триває", – написав він.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА на Миколаїв з півдня.

Як повідомлялось, суд міста Миколаєва визнав місцевого жителя винним у поширенні інформації про ЗСУ. Виявилось, що чоловік писав до проросійського телеграм-каналу.