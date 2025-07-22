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Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

В результате контрразведывательных мероприятий в различных областях были задержаны семь граждан, действовавших по заказу ФСБ. Среди них – трое несовершеннолетних. Исполнителей агентурной сети враг набирал через Telegram-каналы, предлагавшие "быстрый заработок".

В Днепре оперативники СБУ разоблачили двух 14-летних жителей Каменского, прибывших в город с целью взрыва. Юноши извлекли взрывное устройство из заранее подготовленного тайника и заложили его под автомобилем полицейских. Террористов задержали на месте – именно в момент, когда они пытались активировать взрывчатку дистанционно.

Подобные действия фиксировались и в Кривом Роге. Там задержали троих человек. Один из них – 30-летний наркозависимый, ранее неоднократно судимый. Он самостоятельно изготовил взрывчатку и спрятал ее на окраине города. Его подельники, которым по 18 лет, достали устройство из схрона и заложили его на территории гаражного кооператива, где должен был находиться украинский военный.

Агенты РФ действовали и в других областях. В частности, в Полтавской области 14-летняя школьница изготовила СВП и спрятала его в жилом доме. В Хмельницкой области 25-летний мужчина, житель Василькова, был задержан возле автомобиля военнослужащего ВСУ в момент, когда тот устанавливал взрывчатку. В Черниговской области еще один подросток вовремя сообщил о попытке вербовки - благодаря этому теракт удалось предупредить.

Всем задержанным объявлены подозрения по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Операция проводилась СБУ во взаимодействии с областными прокуратурами Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Хмельницкой областей.

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