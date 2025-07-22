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22 июля 2025, 17:02

Готовили теракты по всей Украине: разоблачены 7 агентов, среди которых 14-летние подростки

22 июля 2025, 17:02
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фото: Служба безопасности Украины
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Служба безопасности Украины сорвала масштабную попытку совершения террористических атак, готовившихся российскими спецслужбами

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

В результате контрразведывательных мероприятий в различных областях были задержаны семь граждан, действовавших по заказу ФСБ. Среди них – трое несовершеннолетних. Исполнителей агентурной сети враг набирал через Telegram-каналы, предлагавшие "быстрый заработок".

В Днепре оперативники СБУ разоблачили двух 14-летних жителей Каменского, прибывших в город с целью взрыва. Юноши извлекли взрывное устройство из заранее подготовленного тайника и заложили его под автомобилем полицейских. Террористов задержали на месте – именно в момент, когда они пытались активировать взрывчатку дистанционно.

Подобные действия фиксировались и в Кривом Роге. Там задержали троих человек. Один из них – 30-летний наркозависимый, ранее неоднократно судимый. Он самостоятельно изготовил взрывчатку и спрятал ее на окраине города. Его подельники, которым по 18 лет, достали устройство из схрона и заложили его на территории гаражного кооператива, где должен был находиться украинский военный.

Готовили теракты по территории УкраиныГотовили теракты по территории УкраиныГотовили теракты по территории УкраиныГотовили теракты по территории УкраиныГотовили теракты по территории УкраиныГотовили теракты по территории УкраиныГотовили теракты по территории УкраиныГотовили теракты по территории Украины

Агенты РФ действовали и в других областях. В частности, в Полтавской области 14-летняя школьница изготовила СВП и спрятала его в жилом доме. В Хмельницкой области 25-летний мужчина, житель Василькова, был задержан возле автомобиля военнослужащего ВСУ в момент, когда тот устанавливал взрывчатку. В Черниговской области еще один подросток вовремя сообщил о попытке вербовки - благодаря этому теракт удалось предупредить.

Всем задержанным объявлены подозрения по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Операция проводилась СБУ во взаимодействии с областными прокуратурами Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Хмельницкой областей.

Ранее сообщалось, взорвал авто с военным и поджигал железную дорогу: в Харькове судили предателя, получавшего деньги от россиян.

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СБУ теракт агент рф коллаборанты взрывчатка безопасность Украина предательство
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