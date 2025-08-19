20:24  18 августа
В Харьковской области судили предателя, который сдавал оккупантам соседей

Иллюстративное фото
Жителя Харьковщины судили за пособничество государству-агрессору. В ближайшие годы он проведет в тюрьме

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2022 году во время оккупации села Бабенково Изюмского района Харьковской области мужчина работал с российскими военными. Он сдавал им адреса выступавших против оккупации соседей.

По "подсказке" предателя россияне пришли к родителям военнослужащего ВСУ, обыскивали дом и ставили хозяев на колени, требуя сказать, где их сын. Российские солдаты сами сказали хозяевам, что их направил к ним сосед и назвали фамилию обвиняемого.

Впоследствии обвиняемый предлагал соседям, чтобы их сын перешел на сторону РФ. Вроде бы он сам мог перевезти его из Киева на оккупированную территорию. Тогда хозяева дома выгнали коллаборанта. После этого к ним неоднократно наведывались военные РФ и агрессивно обращались.

Сдал россиянам предатель даже своего дядю и еще одного односельчанина, с которым поссорился. Он пригрозил им "ждать гостей". И впоследствии мужчин с мешками на головах забрали представители ФСБ, увезли в неизвестное место, избили и на следующий день и выбросили у кладбища.

Свидетели подтвердили вину обвиняемого. Они рассказывали, что видели, как он ездил на микроавтобусе с буквой Z. Также к нему во двор россияне свозили награбленное у соседей, доставили ему генератор, так что у него был единственный в селе электроэнергию.

Суд назначил изменнику наказания: заключение на 10 лет.

Напомним, Служба безопасности сорвала масштабную попытку совершения террористических атак, готовившихся российскими спецслужбами. Разоблачены 7 агентов, среди которых 14-летние подростки.

