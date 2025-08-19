13:36  19 августа
19 августа 2025, 14:46

Женщину приговорили к 8 годам за сотрудничество с оккупационными властями в Херсонской области

19 августа 2025, 14:46
Фото: Государственное бюро расследований
Суд вынес приговор женщине за сотрудничество с оккупационной администрацией во время временной оккупации Херсонщины

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Херсонский городской суд признал виновной бывшую инспекторку "Дарьевской исправительной колонии №10" в коллаборационной деятельности во время оккупации Херсонщины. Женщина добровольно перешла на службу в оккупационную администрацию и работала инспектором колонии.

В 2022 году она согласилась сотрудничать с оккупантами, заняв соответствующую должность в подконтрольной врагу структуре. После освобождения Херсонщины от оккупантов женщина долго скрывалась от украинских правоохранителей. Ее задержали в начале марта 2025 года.

Суд признал действия женщины преступлением по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса. Наказание включает в себя 8 лет лишения свободы и запрет занимать должности в правоохранительных органах в течение 10 лет.

Ранее сообщалось, в Харькове задержана агентка российской разведки, которая способствовала обстрелам города. Женщина корректировала ракетно-бомбовые удары и готовилась к оккупации области.

