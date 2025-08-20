12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 15:55

У Миколаєві батька трьох дітей засудили за "злив" інформації про ЗСУ

20 серпня 2025, 15:55
Ілюстративне фото
Жителя Миколаєва визнали винним у незаконному поширенні інформації про розміщення Збройних сил України. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2024 року житель Миколаєва переписувався з адміністратором російського Telegram-каналу, який збирав інформацію про українських військових. Він надсилав росіянам адреси, де базувалися українські військовослужбовці й казав, що можна знайти вдалий момент для ударів.

При цьому в переписках зрадник називав військових ЗСУ "уродами" і "нациками". На судовому засіданні він визнав свою провину.

Відомо, що чоловік раніше не мав проблем із законом. Він виховує трьох неповнолітніх дітей. Раніше працював молодшим приймальником товарів у супермаркеті АТБ.

Суд призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки зірвала масштабну спробу здійснення терористичних атак, які готували російські спецслужби. Викрито 7 агентів, серед яких 14-річні підлітки.

19 серпня 2025
07 серпня 2025
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
