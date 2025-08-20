12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 14:13

Угрожает пожизненное: задержан агент РФ, который "наводил" ДРГ на Херсонщину

20 августа 2025, 14:13
Фото: СБУ
Служба безопасности задержала в Херсоне вражеского агента, готовившего разведку для проникновения российских диверсионно-разведывательных групп на правобережье области

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, задержанный должен был собрать подробную информацию о прибрежной зоне возле Днепра и системе охраны украинских оборонных объектов.

Полученные разведданные враг планировал использовать для прорыва ДРГ из временно оккупированной части Херсона. После этого передовые русские группы должны были закрепиться на позициях к подходу основных сил.

Предателем оказался 37-летний местный житель, попавший в поле зрения российского ГРУ после публикации антиукраинских комментариев в пророссийских телеграмм-каналах. Выполняя задачи, он лично обходил прибрежную территорию, фотографировал оборонные позиции и собирал дополнительную информацию у местных жителей под видом бытовых разговоров.

Киберспециалисты СБУ задокументировали действия агента, после чего был задержан по месту жительства. Ему сообщено о подозрении.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией.

Напомним, на Харьковщине судили предателя, который сдавал оккупантам соседей. Сдал россиянам даже своего дядю и еще одного односельчанина, с которым поссорился. Суд назначил изменнику наказания – заключение на 10 лет.

