Во Львовской области на АЗС жестоко избили артистов ансамбля "Гуцулия"

Фото: Facebook/Василий Шеремета

В городе Шептицкий Львовской области ночью 7 декабря во время комендантского часа на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия" напали неизвестные

Об инциденте сообщил художественный руководитель коллектива Василий Шеремета, передает RegioNews.

По его словам, коллектив возвращался из гастрольного тура по Европе, где дал 25 концертов в Польше и Финляндии, выполняя волонтерскую и культурно-дипломатическую миссию.

На АЗС ОККО в Шептицком неизвестны, группа из шести мужчин и трех женщин в неадекватном состоянии, ворвались в автобус, разбрасывали вещи, провоцировали конфликт и применили физическое насилие.

В результате нападения артисты получили сломанные носы, многочисленные ушибы, сотрясение мозга и сложный перелом со смещением, требующий операции.

Также пострадала администратор ансамбля – ее толкнули, что повлекло забой ребер и сильный стресс.

На место происшествия вызвали полицию, пострадавшие зафиксировали побои, однако нападавших не задержали. По словам Шереметы, прибывшие правоохранители спокойно общались с нападающими, не реагируя на их агрессивное поведение и нецензурную лексику.

Коллектив отмечает, что не стремится к огласке ради внимания, а добивается справедливости и безопасности для людей.

