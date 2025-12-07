В Ивано-Франковске женщина с ножом напала на прохожих
Инцидент произошел в Ивано-Франковске 7 декабря на улице Василия Стуса. Неизвестная женщина с ножом напала на прохожих
Об этом сообщает полиция Прикарпатья, передает RegioNews.
Правоохранителям сообщили, что женщина ранила ножом двух человек среди улицы. Пострадавшие были госпитализированы. Женщину задержали.
"Правоохранители проводят первоочередные следователи дев, устанавливают мотивы и все обстоятельства инцидента", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Днепре неизвестный мужчина угрожал человеку гранатой. Так он отреагировал на просьбу дать деньги.
