За первую неделю зимы в Винницкой области поженились более полусотни пар: какая ситуация в других регионах

Несмотря на сложные времена, любовь находит свой путь: на прошлой неделе в Винницкой области зарегистрировали 57 новых браков

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает RegioNews.

В целом по Украине за этот период государственные органы Минюста оформили 2642 свадебные пары.

Больше всего торжеств состоялось в:

Киеве - 743 брака;

Днепропетровской области - 609 браков;

Львовской области - 307 браков.

В Минюсте отмечают, что каждая новая семья — это история о любви, вере в будущее и силе нашей страны. Там также пожелали всем, кто создал семью, счастливой и гармоничной совместной жизни, наполненной радостью и поддержкой.

