19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
08 декабря 2025, 19:32

За первую неделю зимы в Винницкой области поженились более полусотни пар: какая ситуация в других регионах

08 декабря 2025, 19:32
Несмотря на сложные времена, любовь находит свой путь: на прошлой неделе в Винницкой области зарегистрировали 57 новых браков

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает RegioNews.

В целом по Украине за этот период государственные органы Минюста оформили 2642 свадебные пары.

Больше всего торжеств состоялось в:

  • Киеве - 743 брака;
  • Днепропетровской области - 609 браков;
  • Львовской области - 307 браков.

В Минюсте отмечают, что каждая новая семья — это история о любви, вере в будущее и силе нашей страны. Там также пожелали всем, кто создал семью, счастливой и гармоничной совместной жизни, наполненной радостью и поддержкой.

Напомним, теща руководителя киевского управления Киберполиции Вячеслава Кулиуша сразу после его развода приобрела элитную недвижимость в Одессе – 16 соток земли в коттеджном городке "Черноморская Ривьера" стоимостью не менее 8 миллионов гривен.

04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
