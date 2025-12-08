Фото: Instagram/olga_martynovska

После отключения света квартира судьи "МастерШеф" через два часа оказалась под водой из-за оставленного открытого крана

Об этом звезда теле-шоу сообщила в блоге, передает RegioNews.

Судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская пережила настоящий бытовой инцидент: после отключения света ее квартиру затопило всего за два часа. Причиной тому стала открытая вода, которая после подачи электричества беспрепятственно заливала пол и мебель.

Инцидент произошел в отсутствие хозяйки, когда она отошла от дома. В результате пол практически превратился в бассейн. Мартыновская опубликовала видео, на котором видно, как вода хлюпает под ногами, а квартира частично подтоплена.

Квартира Мартыновской после инцидента

Шеф-повар эмоционально прокомментировала ситуацию, признав собственную ошибку и назвав ее "горьким уроком". По ее словам, инцидент стал напоминанием о необходимости проверять краны, даже если водоснабжение временно отсутствует из-за отключения электричества.

Этот случай наглядно показывает, что бытовые проблемы, связанные с электроснабжением и водой, могут быстро привести к серьезным последствиям. Звезде придется устранять последствия потопа, а история напоминает всем украинцам об осторожности в собственных домах.

