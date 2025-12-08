19:34  08 декабря
08 декабря 2025, 19:38

Квартиру судьи "МастерШефа" Ольги Мартыновской затопило после отключения света

08 декабря 2025, 19:38
Фото: Instagram/olga_martynovska
После отключения света квартира судьи "МастерШеф" через два часа оказалась под водой из-за оставленного открытого крана

Об этом звезда теле-шоу сообщила в блоге, передает RegioNews.

Судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская пережила настоящий бытовой инцидент: после отключения света ее квартиру затопило всего за два часа. Причиной тому стала открытая вода, которая после подачи электричества беспрепятственно заливала пол и мебель.

Инцидент произошел в отсутствие хозяйки, когда она отошла от дома. В результате пол практически превратился в бассейн. Мартыновская опубликовала видео, на котором видно, как вода хлюпает под ногами, а квартира частично подтоплена.

Квартира Мартыновской после инцидента

Шеф-повар эмоционально прокомментировала ситуацию, признав собственную ошибку и назвав ее "горьким уроком". По ее словам, инцидент стал напоминанием о необходимости проверять краны, даже если водоснабжение временно отсутствует из-за отключения электричества.

Этот случай наглядно показывает, что бытовые проблемы, связанные с электроснабжением и водой, могут быстро привести к серьезным последствиям. Звезде придется устранять последствия потопа, а история напоминает всем украинцам об осторожности в собственных домах.

Напомним, звезда "Холостяка" София Шамия заявила, что ее избранник должен зарабатывать не менее 5 тысяч долларов в месяц – больше, чем она сама, ведь статус и амбиции для нее важнее романтики.

