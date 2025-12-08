На Львівщині на АЗС жорстоко побили артистів ансамблю "Гуцулія"

Фото: Facebook/Василь Шеремета

У місті Шептицький, що на Львівщині, вночі 7 грудня під час комендантської години на артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні і танцю "Гуцулія" напали невідомі

Про інцидент повідомив художній керівник колективу Василь Шеремета, передає RegioNews.

За його словами, колектив повертався з гастрольного туру Європою, де дав 25 концертів у Польщі та Фінляндії, виконуючи волонтерську та культурно-дипломатичну місію.

На АЗС ОККО в місті Шептицький невідомі, група з шести чоловіків та трьох жінок у неадекватному стані, увірвалися в автобус, розкидали речі, провокували конфлікт та застосували фізичне насильство.

Внаслідок нападу артисти отримали зламані носи, численні забої, струс мозку таскладний перелом зі зміщенням, який потребує операції.

Також постраждала адміністраторка ансамблю – її штовхнули, що спричинило забій ребер та сильний стрес.

На місце події викликали поліцію, постраждалі зафіксували побої, проте нападників не затримали. За словами Шеремети, правоохоронці, які прибули, спокійно спілкувалися з нападниками, не реагуючи на їхню агресивну поведінку та нецензурну лексику.

Колектив наголошує, що не прагне розголосу заради уваги, а домагається справедливості та безпеки для людей.

Нагадаємо, у Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості. Лікарі діагностували у 30-річного чоловіка важку черепно-мозкову травму, забій головного мозку та переломом скроневої кістки.