Иллюстративное фото

3 декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК. Злоумышленник был задержан

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

Известно, что во время проверки документов 30-летний житель Львова применил к военному газовый баллончик, ударил его ножом и скрылся. Потерпевший (ветеран АТО) был госпитализирован с критическими повреждениями. Однако усилия медиков, к сожалению, военный не выжил.

Правоохранители задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное производство. Сейчас решается вопрос об извещении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Оперативное командование "Запад" также прокомментировало трагедию. Представители командования рассказали, что злоумышленник нанес ножевой удар в паховый участок военнослужащего Юрия Бондаренко, повредив аорту, что повлекло за собой массивное внутреннее кровотечение.

"Юрий был участником боевых действий и продолжал служить Украине в подразделениях ТЦК и СП, выполняя задачи, которые являются важной частью обороны государства во время войны. пЭта трагедия демонстрирует более глубокую тенденцию, которая постепенно приобретает опасные признаки: часть украинцев начинает воспринимать военных как постороннюю силу, которая якобы угрожает их повседневной жизни, а не как защитников, обеспечивающих возможность этой жизни продолжаться", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Волыни в селе Боратин между местными жителями и работниками ТЦК возник конфликт. Во время потасовки одному из военнослужащих сломали руку, когда тот производил предупредительные выстрелы. Относительно нарушителей применили слезоточивый газ.