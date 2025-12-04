12:40  04 декабря
Иллюстративное фото
3 декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК. Злоумышленник был задержан

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

Известно, что во время проверки документов 30-летний житель Львова применил к военному газовый баллончик, ударил его ножом и скрылся. Потерпевший (ветеран АТО) был госпитализирован с критическими повреждениями. Однако усилия медиков, к сожалению, военный не выжил.

Правоохранители задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное производство. Сейчас решается вопрос об извещении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Оперативное командование "Запад" также прокомментировало трагедию. Представители командования рассказали, что злоумышленник нанес ножевой удар в паховый участок военнослужащего Юрия Бондаренко, повредив аорту, что повлекло за собой массивное внутреннее кровотечение.

"Юрий был участником боевых действий и продолжал служить Украине в подразделениях ТЦК и СП, выполняя задачи, которые являются важной частью обороны государства во время войны. пЭта трагедия демонстрирует более глубокую тенденцию, которая постепенно приобретает опасные признаки: часть украинцев начинает воспринимать военных как постороннюю силу, которая якобы угрожает их повседневной жизни, а не как защитников, обеспечивающих возможность этой жизни продолжаться", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Волыни в селе Боратин между местными жителями и работниками ТЦК возник конфликт. Во время потасовки одному из военнослужащих сломали руку, когда тот производил предупредительные выстрелы. Относительно нарушителей применили слезоточивый газ.

Львов прокуратура нападение ТЦК
04 декабря 2025
07 августа 2025
